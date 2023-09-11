في بيان رسمي.. طبيب الأهلي السابق يكشف تفاصيل رحيله

أصدر تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا رسميا يكشف فيه تفاصيل رحيله المفاجئ عن الفريق وعقب انتشار بعض الشائعات بأن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي سبب رحيل الطبيب.

وقال تامر أبو العينين في بيان رسمي: توضيح للجميع ولاغلاق كل أبواب الاجتهادات الاعلامية، أنا واثناء المعسكر الخارجي للنادي الأهلي فكرت مرارًا و تكرارًا في كل الظروف المحيطة بعملي في النادي الأهلي وتركي لعياداتي الخاصة وعملي كطبيب وترك المرضي المسئولين مني خلال مدة الغياب والتي وطبقًا لجدول ارتباطات النادي سوف تكون طويلة بل طويلة جدًا، فقررت التقدم باعتذار عن الاستمرار في منصبي.

وأضاف البيان: لم أقم باي حديث صحفي ولم أقم بأي مداخلة تلفونية رغم الالحاح الشديد ولم أقبل التواجد في أي برنامج تلفزيوني أو إذاعي رغم الالحاح الشديد وأيضا كل ما قيل من أسباب لعدم استمراري (مش توجيه الشكر) في بعض القنوات الاعلامية والصحف عارٍ تمامًا عن الصحة ويمكن الرجوع لإدارة الكرة في الأهلي للتأكد من ذلك.

وتابع: لقد قمت بالاعتذار عن عملي الذي قمت به علي مدار شهر كامل وبإشاده كبيرة من الجهاز الفني والسادة اللاعبين الذين تربطني بهم علاقه ممتازة، وكمثال قمت بحقن عدد منهم في عيادتي في اليوم السابق لتقديم اعتذاري عن الاستمرار وأيضا حاول معي مستر كولر للاستمرار ولكن كان قراري ولضغط العمل الكبير مع وجود كما ذكرت سابقًا ارتباطات أخرى كثيرة، وهو قراري الشخصي.. أرجو إغلاق الموضوع عند هذا الحد وإنهاء هذا الملف نهائيًا.. شكرًا.

يذكر أن النادي الاهلي قرر الاستعانة بالدكتور أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين بشكل مؤقت لتولي مهمة طبيب الفريق الأول على ان يتم حسم الموقف عقب مباراة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل عقب عودة بعثة الفريق من السعودية.