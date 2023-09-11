حبس المتهمين في مشاجرة بالمولوتوف بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول نشوب مشاجرة بين طرفين بالمولوتوف بمنشأة القناطر.

وقررت النيابة حبس طرفي المشاجرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات جيرة في منشأة القناطر.

وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات جيرة، طرف أول (3 أشخاص)، وطرف ثاني (5 سيدات و4 رجال )، حيث تعدى الطرفين على بعضهما البعض باستخدام المولتوف والزجاج، دون وقوع إصابات

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.