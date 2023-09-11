استقرار نسبي يخيم على أسعار الذهب

سيطرت حالة الاستقرار علي أسعار الذهب بالاسواق لليوم الثانى على التوالى، خلال تعاملات اليوم الأثنين ، فيما سجل سعر الأوقية عالميا 1920 دولار.
أسعار الذهب فى بالاسواق
سجل عيار 24 بالمحلات
البيع: 2,503 ألف جنيه مصري
الشراء: 2,514 ألف جنيه مصري
سجل عيار 22:
البيع: 2,294 ألف جنيه مصري
الشراء: 2,305 ألف جنيه مصري
بينما جاء سعر عيار 21:
البيع: 2,190 ألف جنيه مصري
الشراء: 2,200 ألف جنيه مصري
وبلغ سعر عيار 18:
البيع: 1,877ألف جنيه مصري
الشراء: 1,886 ألف جنيه مصري
فيما سجل عيار 14:
البيع: 1,460 ألف جنيه مصري
الشراء: 1,467 ألف جنيه مصري
ووصل سعر عيار 12:
البيع: 1,251 آلف جنيه مصري
الشراء: 1,257 الف جنيه مصري
أما بالنسبة لأسعار الأونصة:
البيع: 77,839 ألف جنيه مصري
الشراء: 78,194 ألف جنيه مصري
وسجل الجنيه الذهب:
البيع: 17,520 ألف جنيه مصري
الشراء: 17,600ألف جنيه مصري
أما سجل سعر كيلو الذهب:
البيع: 2,502,857 مليون جنيه مصري
الشراء: 2,514,286 مليون جنيه مصرى.