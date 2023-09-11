استقرار نسبي يخيم على أسعار الذهب

سيطرت حالة الاستقرار علي أسعار الذهب بالاسواق لليوم الثانى على التوالى، خلال تعاملات اليوم الأثنين ، فيما سجل سعر الأوقية عالميا 1920 دولار.

أسعار الذهب فى بالاسواق

سجل عيار 24 بالمحلات

البيع: 2,503 ألف جنيه مصري

الشراء: 2,514 ألف جنيه مصري

سجل عيار 22:

البيع: 2,294 ألف جنيه مصري

الشراء: 2,305 ألف جنيه مصري

بينما جاء سعر عيار 21:

البيع: 2,190 ألف جنيه مصري

الشراء: 2,200 ألف جنيه مصري

وبلغ سعر عيار 18:

البيع: 1,877ألف جنيه مصري

الشراء: 1,886 ألف جنيه مصري

فيما سجل عيار 14:

البيع: 1,460 ألف جنيه مصري

الشراء: 1,467 ألف جنيه مصري

ووصل سعر عيار 12:

البيع: 1,251 آلف جنيه مصري

الشراء: 1,257 الف جنيه مصري

أما بالنسبة لأسعار الأونصة:

البيع: 77,839 ألف جنيه مصري

الشراء: 78,194 ألف جنيه مصري

وسجل الجنيه الذهب:

البيع: 17,520 ألف جنيه مصري

الشراء: 17,600ألف جنيه مصري

أما سجل سعر كيلو الذهب:

البيع: 2,502,857 مليون جنيه مصري

الشراء: 2,514,286 مليون جنيه مصرى.