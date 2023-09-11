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الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار نسبي يخيم على أسعار الذهب

الذهب
الذهب
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سيطرت حالة الاستقرار علي  أسعار الذهب  بالاسواق  لليوم الثانى على التوالى، خلال تعاملات اليوم الأثنين ،  فيما سجل سعر الأوقية عالميا 1920 دولار.

أسعار الذهب فى بالاسواق

سجل عيار 24 بالمحلات

البيع: 2,503 ألف جنيه مصري
الشراء: 2,514  ألف جنيه مصري
سجل عيار 22:

البيع: 2,294  ألف جنيه مصري
الشراء: 2,305 ألف  جنيه مصري
بينما جاء سعر عيار 21:

البيع: 2,190  ألف جنيه مصري
الشراء: 2,200 ألف  جنيه مصري
وبلغ سعر عيار 18:

البيع: 1,877ألف  جنيه مصري
الشراء: 1,886 ألف جنيه مصري
فيما سجل عيار 14:

البيع: 1,460 ألف جنيه مصري
الشراء: 1,467 ألف  جنيه مصري
ووصل سعر عيار 12:

البيع: 1,251 آلف جنيه مصري
الشراء: 1,257 الف جنيه مصري
أما بالنسبة لأسعار الأونصة:

البيع: 77,839  ألف جنيه مصري
الشراء: 78,194 ألف جنيه مصري
وسجل الجنيه الذهب:

البيع: 17,520 ألف جنيه مصري
الشراء: 17,600ألف  جنيه مصري
أما سجل سعر كيلو الذهب:

البيع: 2,502,857  مليون جنيه مصري
الشراء: 2,514,286  مليون جنيه مصرى.

, أسعار الذهب في مصر سعر عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر 18
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