إخلاء سبيل مالك محل بويات ونجله في حريق عقار مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل صاحب محل طلاء ومواد بوية وأدوات تشطيب تسبب في حريق عقار سكني بخرطة الشيخ مبارك على ذمة التحقيقات.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في العقار فجرًا والتهمت الخمسة طوابق بما فيهم محل بويات الذى اندلعت منه النيران، وتبين من المعاينة أن المواد المتواجدة في المحل جميعها تساعد علي الاشتعال كالتينر والجاز وغيرها.

وصرحت النيابة بدفن جثامين شخصين تفحما داخل المنزل، فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص الحريق وكشف ملابساته، واستدعاء شهود العيان، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهما.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق فيما تفحمت جثتي شخصين إثر احتجازهما داخل النيران وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما أصيب شخصين بحالة اختناق تم إسعافهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وإخطار النيابة العامة.