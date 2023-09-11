تعرف على رقم قميص أنتوني موديست مع الأهلي

حدد الفرنسي أنتوني موديست، صفقة النادي الأهلي الجديدة، المنتظر الإعلان عنها من قبل القلعة الحمراء بعد قليل، رقم قميصه مع الفريق، بعد وصوله إلى القاهرة.

وعلمت «البوابة نيوز» أن مسؤولي الأهلي عرضوا على موديست أرقام القمصان المتاحة بقائمة الأهلي في الوقت الراهن، واختار اللاعب القميص رقم 10.

واختار موديست القميص رقم 10، الذي كان يرتديه محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، الذي رحل عن صفوف الفريق إلى الخليج السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

ويحدد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، القرار النهائي بشأن رقم قميص موديست، بعد انضمامه لصفوف الفريق.

واستقبل سمير عدلي، مدير العلاقات العامة في النادي الأهلي، موديست وأمير توفيق في مطار القاهرة، من أجل اصطحابهما إلى النادي.

ويتجه موديست في الوقت الراهن إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل الخضوع لجلسة تصوير سريعة، والإعلان عن الصفقة أمام الجماهير بشكل رسمي.