فيليبي يصل السعودية ويلتحق بكتيبة اتحاد جدة

وصل البرازيلى لويز فيليبي اللاعب الجديد لاتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، إلى الأراضى السعودية، لبدء مشواره مع دورى "روشن" للمحترفين.

ويعتبر المدافع البرازيلى آخر صفقات اتحاد جدة السعودى في الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، فى صفقة بلغت حصة النادي الإسباني فيها 25 مليون يورو.

ويعمل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفنى لفريق اتحاد جدة، على المفاضلة بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أحدهم لإخراجه من قائمة المحترفين، ليتم قيد لويز فيليبي.

ويعتبر الجناح جواو جوتا الأقرب للخروج من القائمة حتى الآن.

وسيشارك فيليبي في تدريبات الاتحاد التي تنطلق مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الأخدود، ضمن المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، المقررة يوم الخميس المقبل.