النمر يتابع التشطيبات النهائية لمجمع المواقف النموذجي بأشمون

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بتفقد أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون والذي يتم إنشاءة علي مساحة حوالي 3 أفدنة، والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 94%، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النمر أنه تم الإستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون.

وأكد أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.