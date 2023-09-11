إصابة 7 صيادين إثر احتراق مركب بسواحل بورسعيد

أصيب 7 صيادين بحروق واختناق، اليوم الإثنين، إثر حريق نشب بأحد مراكب الصيد القادمة من محافظة كفر الشيخ للصيد بسواحل بورسعيد دون أي خسائر بالأرواح.

تلقت شرطة ميناء بورسعيد إشارة استغاثة من مركب صيد ملك: حسن علي التهامي، كانت تقوم بالصيد في غاطس البحر الأبيض المتوسط على حدود بورسعيد، واندلعت بها النيران في ظروف غامضة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال فريق من الإطفاء والحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان المركب، وجرى السيطرة على الحريق وإطفاء النيران وإنقاذ الصيادين من على متن المركب المحترق، دون أي خسائر في الأرواح، كما نُقلت المركب إلى ميناء الصيد ببورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد 4 مصابين جراء حريق مركب صيد وهم: رمضان السيد حسب النبي 26 عامًا، مصاب بحروق بالساق الأيمن وحالته مستقرة، وحسن علي التهامي، صاحب المركب، مصابًا بحروق في القدم اليسرى، وأيمن محمد إبراهيم كمون 39 عامًا، مصابًا بدخول مسمار بباطن القدم اليمنى، ومختار عبدربه 38 عامًا، مصابًا، بحروق بباطن اليد اليسرى وكدمة بالمعصم، كما أصيب 3 صيادين آخرين باختناق وجرى إسعافهم بالميناء وهم: عبد الرؤوف أحمد مصطفى أحمد شرابي 39 عامًا، ولطفي سلامة إبراهيم الخضرجي 43 عامًا، وعلي أحمد إسماعيل 49 عامًا، وجرى إسعافهم بالميناء.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على ملابسات الحادث، وحصر التلفيات على المركب، وتبين من التحريات الأولية أن جميع المصابين من برج البرلس بكفر الشيخ.