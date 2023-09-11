طالب بالجامعة اليابانية يفوز بالمركز الأول ببطولة الجمهورية للخماسى الحديث للناشئين

أعلن الدكتور حاتم محمود المشرف على الانشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن فوز الطالب خالد طارق علام الطالب ببرنامج الصيدلة "فارما دي" بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للخماسي الحديث مستوي الناشئين.

هنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الطالب خالد طارق لحصاده المركز الأول فى البطولة موضحا ان الجامعة توفر كل الامكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتفوقين رياضيا حيث يتوافر بها عدد من الملاعب الرياضية على أعلى مستوى فضلا عن و

صالات التدريب والمدربين.

أضاف د.عدلى أن إدارة الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية العلمية والأدبية والفنية والرياضية لدروها فى بناء شخصية الطلاب ودعم التنافسية لديهم كما تحرص على اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين فضلا عن تقديم منح دراسية للتفوق العلمى والرياضى

أوضح الدكتور حاتم محمود أن الخماسى الحديث رياضة مركبة تتكون من 5 لعبات يمارسها لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد و«الخماسي» هي الرماية وسلاح سيف المبارزة والسباحة والفروسية واختراق الضاحية.