وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، على هامش زيارته الحالية للمحافظة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والتي تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وخلال جولته التفقدية على عدد من مشروعات الطرق والروابط ف وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية بالمحافظة.

وحث اللواء هشام آمنة بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الجارية لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين حياة المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

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