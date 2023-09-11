ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية

زيارة تفقدية
زيارة تفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، على هامش زيارته الحالية للمحافظة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والتي تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وخلال جولته التفقدية على عدد من مشروعات الطرق والروابط ف وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية بالمحافظة. 

وحث اللواء هشام آمنة بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الجارية لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين حياة المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

IMG-20230911-WA0031
IMG-20230911-WA0031
IMG-20230911-WA0030
IMG-20230911-WA0030
IMG-20230911-WA0029
IMG-20230911-WA0029
IMG-20230911-WA0028
IMG-20230911-WA0028
وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة اللواء هشام آمنة توجيهات رئاسية بالاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات
ads