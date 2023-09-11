وزير الرياضة يؤازر بعثة رفع الأثقال ببطولة العالم

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاتصال عبر الفيديو كونفرانس، لمؤازرة بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال المشاركة في بطولة العالم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024. تقام البطولة حاليًا في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

وقدّم وزير الشباب والرياضة خلال الاتصال الدعم والتشجيع للبعثة المصرية، مؤكدًا أهمية البطولة وأثرها في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية. كما عبّر الوزير عن فخره باللاعبين واللاعبات المشاركين وثقته في قدراتهم على تحقيق نتائج مبهرة.

واضاف وزير الرياضة أن بطولة العالم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 فرصة رائعة للاعبي المنتخب المصري لتحقيق إنجازات استثنائية والحصول على تصنيفات عالية. وتعزيز هذه الإنجازات لفرص المشاركة المصرية في الأحداث الرياضية العالمية الكبرى وتعزيز مكانة مصر كقوة رياضية قوية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن بطولة العالم لرفع الأثقال فرصة هامة للرياضيين المصريين للتنافس مع أفضل اللاعبين في العالم وقياس قدراتهم، متمنيا لهم الفوز بالميداليات والنجاح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة العالم، 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير وزن 76 كجم ، نعمة سعيد وزن 71 كجم ، حليمة عبد العظيم وزن +87 كريم كحلة وزن 96 كجم ، محمود حسني وزن 96 كجم ، ياسر أسامة وزن 102 كجم ، وعبد الرحمن محمد وزن +109 كجم “.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية، أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية محمد عبد المقصود لحضور اجتماع الاتحاد الدولي.