تقديم 1852 خدمة طبية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر بـ"أورام الأقصر"

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن تقديم ما يزيد على 1852 خدمة طبية متنوعة بالأقسام المختلفة داخل المستشفى، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد مترددين اليوم الواحد 190 حالة، ومترددين الأشعة التداخلية نحو 72 حالة، كما بلغ عدد المرضى في المستشفى 570 حالة مرضية، كما قدمت المعامل المركزية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، 1916 خدمة للمرضي والمترددين، وبلغ عدد جلسات الإشعاعي 97 جلسة، وعدد جلسات الكيماوي 89 جلسة، كما تم علاج 43 حالة باثولوجي، فيما تم إجراء 12 عملية مناظير، بجانب وصول 12 حالة جديدة وإجراء 11 عملية، كما ترددت 40 حالة مرضية على الطوارئ.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، يواصل تقديم خدمات طبية مجانية لجميع المرضي، من خلال الخدمات الطبية المميزة التي يقدمها المستشفى كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

وأضاف فؤاد، أن المستشفى يعمل جاهدًا على تقديم كافة الخدمات الطبية لكافة المترددين عليه، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة للمرضي داخل الأقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية لهم، بما يعود بالنفع علبهم وحمايتهم.