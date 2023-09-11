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الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تعلن أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص للعام الدراسي 2023/2024

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية ايمن موسى مدير عام المديرية، عن أماكن مقرات الدعم المدرسى للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأضاف “موسى” أنه تم تجهيز (٣٤٥) قاعة وجارى الاستكمال، كذلك تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأكد موسى ضرورة المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية، والإلتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال .

وأصدر تعليماته بتخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام ، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة .

كما أوصى بكيفية اختيار المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم (٢٨) لعام ٢٠٢٣.

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التربية والتعليم العاملين بالتربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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