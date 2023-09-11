20 أكتوبر.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في أوبرا دبي

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في أوبرا دبي يوم 20 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة متميزة من أعمالها الغنائية القديمة والحديثة التي يتفاعل معاها الجمهور بشكل كبير.

وروجت أيضًا في وقت سابق عن حفل غنائي آخر في الكويت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "استجابة لطلبكم تم فتح حفل اضافي يوم 30/9، نلقاكم قريبًا في مهرجان ليلة عمرعلى مسرح مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي".

يذكر أن أنغام أحييت مؤخرًا حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الأولى، واستقبلها الجمهور بحفاوة بالغة، وقدمت مجموعة كبيرة من أعمالها الغنائية مثل "مجبش سيرتي، روحي، لوحة باهتة، نفضل نرقص، هتشتاقوا، حالة خاصة جدًا، عمري معاك".

والجدير بالذكر أن أنغام أعربت عن سعادتها البالغة من خلال إحيائها الحفل وقالت: "مبروك لمصر على العلمين وجمهوري وحشني جدًا".