مصطفى قمر ردا على طارق الشناوي: "أتبهدل في بلدي وأتكرم في أماكن تانية"

خرج الفنان مصطفى قمر عن صمته بعد الانتقادات اللاذعة في فيلم "أولاد حريم كريم" التي واجهته من الناقد الفني طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" مع نانسي مجدي وإدوارد.

وقال: "النقد يعني أقول مظاهر الجمال ومظاهر الضعف والأخطاء، وأتكلم عن الإخراج والتصوير والأداء والحبكة، هو حر أنه يقول أسوأ فيلم لكن أنه يقول مصطفى قمر مطرب فاشل دا اللي ضايقني، إحنا نجوم وبنمثل بلدنا بفننا المحترم الراقي، لكن اتبهدل في بلدي ويتقال كلام وحش عني ونتكرم من إخواتنا وحبايبنا في البلاد التانية".

وتابع قمر: "أنا مقدرش أسيب واحد في المهنة متخصص يطلع يقول مصطفى قمر فاشل، هو قال في الحوار "مصطفى قمر علق فشله كمطرب أنه يجيب نجمات انتهوا وإن مصطفى قمر فقد الوهج، المفروض بعد حواره أحفر تربة واقولكم موتوني".

وأضاف: "من حقي أن أدافع عن نفسي بقوة واللي بيدافع عنه يبقى شبهه ومن نفس النوعية، كل الناس اللي غلطت في شخص مصطفى قمر هاخد حقي بالقانون لكن الناس اللي طلعت تتكلم عن الفيلم هرد عليهم بالنقاش".

واختتم حديثه قائلًا: "بقالي 20 سنة أو أكتر شخص واحد بيهاجمني وعمال يكسر فيها وأنا ساكت".