انطلاق إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بآثار الأقصر.. صور

شهدت كلية الآثار بجامعة الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بالكلية، للعام الجامعي 2023/ 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل كلية.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي، يأتي ضمن إجراءات التحاق الطلبة بالكليات؛ من أجل إعداد ملف صحي لكل طالب وطالبة؛ لمتابعة الحالة الصحية لهم خلال العام الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن إدارة الجامعة بالتواصل مع إدارات الكليات المختلفة اتخذت حزمة من الإجراءات لبدء أعمال الكشف الطبي للطلاب، وضمان انتظام العمل خلال أيام توقيع الكشف الطبي، من بينها: تخصيص غرف كشف مجهزة بكل كلية، وتوفير طاقم طبي متميز بالكليات، فضلًا عن تخصيص استراحات لذوي الطلاب؛ من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا وإنجاز أعمال الكشف الطبي دون مواجهة أية عقبات.

جدير بالذكر، أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالي: كلية الحاسبات والمعلومات يوم 10 سبتمبر، وكلية الآثار يوم 11، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون الجميلة، يومي 12و13 بالكلية، وكلية الألسن يومي 14 و17 بالكلية، وكلية السياحة والفنادق يوم 18 بالكلية، وكلية الطب، يوم 19 بالكلية، والتخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.

الكشف الطبي بكلية الآثار (1)

الكشف الطبي بكلية الآثار (2)

الكشف الطبي بكلية الآثار (3)

الكشف الطبي بكلية الآثار (4)

الكشف الطبي بكلية الآثار (5)