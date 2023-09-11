أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي «اكتشف» لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع- الخامس- السادس) بمعهد مطروح النموذجي الابتدائي، والذي يستمر لمدة ٤ أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

وينفذ «نادي العلوم» بمعهد مطروح النموذجي الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤول البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التى يدرسها التلاميذ فى تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملى ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، بالاهتمام بالموهوبين والعمل على دعمهم وتنمية مهاراتهم في المجالات كافة.

أزهر مطروح يطلق برنامج «اكتشف» لتنمية المهارات التكنولوجية لدى التلاميذ

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