الأهلي يحيي ذكرى ميلاد رئيس النادي التاريخي الراحل صالح سليم

تحل اليوم الإثنين 11 سبتمبر، ذكرى ميلاد الأب الروحي والاسطورة صالح سليم رئيس النادي الأهلي الراحل والمايسترو الذي كان ومازال أحد أساطير القلعة الحمراء وكرة القدم المصرية على مدار تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي “فييس بوك” صورة للراحل صالح سليم وعلق عليها: تحل اليوم ذكرى ميلاد الأسطورة صالح سليم .. لن ننساك.

وولد صالح سليم يوم 11 سبتمبر عام 1930 في حي الدقي بالجيزة وبدأت رحلته مع كرة القدم التي مارسها لأول مرة مع فريق مدرسة السعيدية قبل أن يلتحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944 وتستمر مسيرته داخل القلعة الحمراء لمدة اكثر من 55 عاما شغل فيها جميع المناصب لاعبا و مديرا للكرة وعضوا بمجلس الإدارة قبل أن يجلس على كرسي الرئاسة في نادي القرن ويصنع مجدا لن ينسى.

وحقق صالح سليم إنجازات تاريخية كلاعب مع الأهلي بعدما نجح في الحصول على 11 لقب للدوري من أصل 15 بطولة شارك فيها مع الأحمر وحصد 8 بطولات كأس مصر، وسجل المايسترو خلال مسيرته الكروية 101 هدف منها 9 أهداف خلال فترة احترافه بالنمسا مع فريق جراتس، و92 هدفًا مع النادي الأهلي بالدوري والكأس.

ويمتلك الاسطورة الراحل صالح سليم إنجاز شخصي كونه اللاعب الوحيد، الذي سجل 7 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام النادي الإسماعيلي في لقاء أحرز فيه الأهلي 8 أهداف.

وخلال أكثر من 55 عاما قضاها الاب الروحي للقلعة الحمراء في خدمة النادي الأهلي لاعبا أو إداريا أو رئيسا للنادي تمكن صالح سليم أثناء رئاسته للأهلي من حصد 25 بطولة وهو أكبر عدد بطولات استطاع أن يحققه رئيسا للقلعة الحمراء على مر العصور من 1907 وحتى وفاة المايسترو .