مسؤول أمني إيطالي: زيادة تدفقات الهجرة بنسبة 84% في العام الحالي

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 03:11 م

أعلن مفوض حالة طوارئ الهجرة الإيطالي فاليريو فالينتي، اليوم /الاثنين/، وصول 115 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلاده في عام 2023 بزيادة بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضي.

وقال فالينتي - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) إن بلاده انتقلت من مرحلة الإدارة العادية إلى مرحلة الإدارة الاستثنائية، التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، موضحا أن هذا الخيار يرتبط بنوع التدفقات التي تتركز بشكل كبير في جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وذكر فالينتي، أن بلاده أدارت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جيد مع استخدام الوسائل التي ضمنت إدارة أفضل مما كانت عليه في الماضي، خاصة عندما تدخل الصليب الأحمر الإيطالي. -

