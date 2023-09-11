"تعليم دمياط" يقيم حفل ختام النشاط الصيفي للرياضيات

أقام التوجية العام للرياضيات اليوم الاثنين، المعرض الختامي للانشطة الصيفية لمادة الرياضيات بقاعة مدرسة عمر بن عبدالعزيز بدميـاط الجديدة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وضمن توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بدعم النشاط الصيفي لتنمية المهارات ودعم المواهب وتحت إشراف علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وشمل المعرض العديد من أعمال الطلاب الخاصة بمادة الرياضيات وفقرات متنوعة للعديد من طلاب مدارس المحافظة أعدت لها اللجنة المنظمة.

وجاء ذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية و منال عزقول مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والنائب محمد الحصي عضو مجلس النواب والمهندس عصام عمر رئيس مجلس امناء المحافظة زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية ومجلس الأمناء والمعلمين.

ونقل وكيل المديرية تحيات المهندس علي عبدالرؤوف وكيل الوزارة الداعم للحفل مؤكدا مواصلته دعم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في بناء أجيال قادرة على النهوض والارتقاء ببلدنا الحبيب، مشيرا أن أبنائنا الطلاب الموهوبين والمتفوقين يمثلون مستقبل هذا الوطن الذي نسعى جميعا للحفاظ عليه ونسعى لعلو شأنه في جميع المجالات.

ومن جانبها، توجهت منال عزقول مستشار الرياضيات، بالشكر لمديرية التربية بدمياط والتوجيه العام للرياضيات للاهتمام بالأنشطة الصيفية وإدراكهم لقدرات الطلاب الموهوبين والعمل علي تنمية مهاراتهم.

وخلال كلمتها، أكدت عفاف جاد الحق موجه عام الرياضيات، مواصلة الدعم مع فريقها المعاون من موجهي ومعلمي الرياضيات واستعدادها التام لبذل كل الجهد لتنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتنمية الرياضيات وإعداد جيل مؤهل ليقود عجلة التنمية في مصر.