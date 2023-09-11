متابعة لجان إدارة أسوان التعليمية استعدادًا للعام الدراسى الجديد

تابعت غنية محمد على مدير إدارة اسوان التعليمية، مدارس الادارة استعدادا للعام الدراسى الجديد ، فى إطار توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

رافقها في جولتها التفقدية، ( نشات فهمى الموجه الأول مالى وادارى - عماد حفظى مدير التعليم الفنى - إيمان رجب موجه أول الصفوف الأولى - محمد عبد الودود امن الادارة ).

بدأت الجولة بمدرسة قرميلة الابتدائية والاعدادية ومدرسة محمد فريج الابتدائية ومدرسة ملحقة عبد الشكور حجازى الفنية بنات مستضافة بها ومدرسة الكوبانية الابتدائية مسضافة مدرسة الشهيد احمد عبده الاعدادية



واختتمت الجولة بمدرسة احمد طه حسين الثانوية، وفى نفس السياق قامت لجنة مكونة برئاسة محمد رسمي وكيل الادارة

و( محمود عاشور مدير التعليم الثانوى نبيل محمد سلبم مدير التعليم التجارى وابتسام شلال مدير التنسيق وعرفه عبد الصادق مدير التعليم الابتدائي وهديه حسن موجه مالى ).

بدأت الجولة بمدرسة على ناصر الابتدائية ومدرسة عبدالحميد الغفور ومدرسة عوض السيد الثانوية، حيث

ساد الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط الادارى فى جميع المدارس،وجارى تنظيف الفصول وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الاشجار ونظافىة الحمامات و تغير الإعلام باعلام جديدة.

وتم تحويل مدرسة قرميلة الابتدائية إلى الشئون القانونية

وفى نهاية الجولة قدمت اللجان التحية للجميع مع أطيب التمنبات لهم عاماً دراسياً موفقاً.