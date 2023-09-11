رئيس مدينة سنورس يستقبل أعضاء قافلة دعوية من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

أستقبل المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الأثنين، عددًا من دعاة وعلماء مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أعضاء القافلة الدعوية التى تباشر عملها بأنحاء المركز، وذلك ضمن الخطة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية للتوعية المجتمعية الشاملة بجميع القضايا التى تمس المجتمع المصرى، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وتنمية الوعي الديني، وتبسيط المفاهيم الإيمانية، والتحاور مع جميع فئات المجتمع والإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

ويقوم أعضاء القافلة بلقاء المواطنين بالمساجد وعقد ندوات ولقاءات مباشرة فى مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية وغيرها ،مع التركيز على الشباب والمناطق النائية، لتوضيح المفاهيم والقيم الدينية والاجتماعية السليمة ومواجهة وتصحيح المفاهيم الخاطئة ،بما يعود بالنفع على المجتمع وتنمية الإنسان وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.

وأوضح رئيس المركز خلال اللقاء، أن الوحدة المحلية لمركز سنورس والوحدات المحلية بالقرى على استعداد تام للتعاون والمساهمة في إنجاح عمل قوافل التوعية لتحقيق المستهدف منها ،مقدما الشكر والتقدير لأعضاء القافلة على جهودهم.

وتضم القافلة الشيخ محمود عبدالستار، والشيخ شارف مختار عبدالنعيم، والشيخ نادي راشد عرفات، والشيخ محمد خليفة إبراهيم، والشيخ حمادة ربيع محمد ،والشيخ حسين أحمد خالد.