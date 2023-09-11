بنك البركة يفتتح فرعه الجديد في دمياط

افتتح بنك البركة، فرعه الجديد في محافظة دمياط بهدف تعزيز تواجده في محافظات الدلتا بخلاف فروعه الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية، ضمن استراتيجية البنك البركة إلى توسيع نطاقه الجغرافي والتواجد في كافة محافظات الجمهورية.

ولم يقتصر اهتمام البنك على تقديم أنشطته المصرفية فحسب، إذ يستمر في ترسيخ دوره في المسؤولية المجتمعية من خلال إطلاق قافلة طبية في محافظة دمياط بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وتم خلال القافلة تقديم خدمات متكاملة للكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بالمحافظة، والتي ستشمل خدمات التشخيص والعلاج وتوفير النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة لأبناء المحافظة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الدائم بالسعي لتحسين الجودة الحياتية للأفراد ورفع مستوى الصحة في المجتمع.

وتُظهِر هذه الخطوة حرص البنك على تحقيق رؤيته الاستراتيجية في الانتشار في أرجاء البلاد تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات عملائه، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وصولهم إلى الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك البركة.