هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 14.8 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.298 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.53%، ليغلق عند مستوى 19,278.72 نقطة، كما تراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 3,797.15 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.05%، ليغلق عند مستوى 5,584.09 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.52% ليغلق عند 23,220.49 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.53%، ليغلق عند مستوى 8,071.15 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.13%، ليغلق عند مستوى 3,191.49 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 113.2 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المسريبن نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 133.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 615.4 سهم من خلال 75 ألف صفقة منفذة.