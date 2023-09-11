"تموين مطروح" تفتتح معرض "أهلا مدارس" للبيع بأسعار مخفضة

افتتحت مديرية التموين بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، معرض “أهلا مدارس” هذا العام بعدد من المكتبات الكبرى ومحلات بيع الملابس والشنط المدرسية بمدن ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وبناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير وطرح كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة أمام المواطنين للتيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وتم الاتفاق والتنسيق للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تخفيض تتراوح ما بين 18% إلى 20%، مع تركيب لافتات توضح نسب التخفيضات على الأماكن والمحلات المشاركة فى هذا المعرض لتعريف المواطنين بها والاستفادة من الخصومات المقدمة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، أنه يوجد إقبالا كبيرا من المكتبات والمحال التجارية للمشاركة في هذه المبادرة من خلال مقارهم بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقديم تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطن المطروحي على جميع مستلزمات المدارس.

وأعلنت مديرة التموين المكتبات والمحال المشاركة في الحملة، وهي: المعرض اللوجيستى أول طريق السلوم –مدينة مرسى مطروح، مكتبة الزهراء سنتر شارع المرور القديم – مرسى مطروح، مكتبة الفنون شارع جول جمال – مرسى مطروح، مكتبة أنس بحى الشروق بالكيلو 7، محل الشافعي شارع عمر المختار مرسى مطروح، مكتبة أحمد عثمان أمام كلية التربية مرسى مطروح، ومكتبة المنارة بالشارع الرئيسي بمدينة الضبعة، ومكتبة المرسى 1و2و3 الشارع الرئيسي بمدينة العلمين، مكتبة المرسى الشارع الرئيسي بسيدي عبد الرحمن، مكتبة عبد الرحمن فضل أمام موقف مدينة براني، مكتبة القاسمي الشارع الرئيسي بمدينة براني.