"تعليم أسوان" تحقق ثلاثة مراكز جمهورية فى مسابقات الحاسب الآلى

تقدم عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالتهنئة إلى الطلاب الفائزين بمراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقات الحاسب الآلى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

والطلاب الفائزين هم: أحمد محمد سليم حسب الله بمدرسة عبدالعزيز حسيب الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية، لحصوله على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة المبدع الصغير لطلاب الحلقة الابتدائية، وعمار ياسر حمدى عبدالجابر بمدرسة العروبة الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزه بالمركز السابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة ابدع وابتكر لطلاب الحلقة الإعدادية - ريناد مجدى أبوبكر محمد بمدرسة العروبة الثانوية بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية فى مسابقة نعم نستطيع لطلاب المرحلة الثانوية.

وقدم التهنئة كذلك لجميع معلمى وموجهى الحاسب الآلى، وعلى رأسهم نهاد عبد الله الموجه العام، على الجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.

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