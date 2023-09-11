"تعليم الشرابية" تختتم فعاليات ختام برنامج مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة

اختتمت إدارة الشرابية التعليمية، فعاليات برنامج مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من اجل المواطنة"، والذي انعقد بمركز التنمية المهنية بمدرسة جمال الدين الافغانى الابتدائية، تحت رعاية وتوجيهات اشرف فرغلى مدير عام الإدارة.

وجاء ذلك تحت إشراف إلهام ابو خليل مدير ادارة التدريب بإدارة الشرابية التعليمية، بمشاركة معلمى المرحلة الاعدادية بمدارس الادارة.

وقد أدار التدريب الدكتورة سماح محمد بيومى، حيث توجهت إدارة الشرابية التعليمية بالشكر لها لمجهودها الكبير الملموس وحسن أدائها وتفاعلها مع جميع المتدربين.

كما توجهت إدارة الشرابية التعليمية بخالص الشكر والتقدير لإدارة التدريب على مجهودهم المتميز المبذول وحسن اعداد وتنظيم التدريب، وأسرة المدرسة بقيادة فاتن عوض مديرة المدرسة على حسن تعاونهم وحسن استضافتهم للجميع.