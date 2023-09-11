مدارس الشرابية تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023

واصلت مدارس الشرابية بالقاهرة، استعداداتها للعام الدراسي الجديد، ومن بينها مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك تحت رعاية وتوجيهات أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية.
وتم الانتهاء من اعمال الصيانة البسيطة بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، وتقليم الاشجار ورفع المخلفات، والانتهاء من أعمال الدهانات، وصيانة واصلاح الديسكات بالفصول والتشجير، و تجديد علم الجمهورية، وزراعة وتنسيق وتجميل حديقة المدرسة.
وتوجهت إدارة الشرابية التعليمية، بالشكر والتقدير لفريق العمل بالمدرسة لعملهم بكل تفانى وجدية واخلاص بقيادة هناء الحامولى مديرة المدرسة، لمجهودهم الكبير الملموس وحسن أدائهم وتعاونهم وحسن استعدادهم للعام الدراسي الجديد.