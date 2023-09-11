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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدارس الشرابية تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
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واصلت مدارس الشرابية بالقاهرة، استعداداتها للعام الدراسي الجديد، ومن بينها مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك تحت رعاية وتوجيهات أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية.

وتم الانتهاء من اعمال الصيانة البسيطة بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، وتقليم الاشجار ورفع المخلفات، والانتهاء من أعمال الدهانات، وصيانة واصلاح الديسكات بالفصول والتشجير، و تجديد علم الجمهورية، وزراعة وتنسيق وتجميل حديقة المدرسة.

وتوجهت إدارة الشرابية التعليمية، بالشكر والتقدير لفريق العمل بالمدرسة لعملهم بكل تفانى وجدية واخلاص بقيادة هناء الحامولى مديرة المدرسة، لمجهودهم الكبير الملموس وحسن أدائهم وتعاونهم وحسن استعدادهم للعام الدراسي الجديد.

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إدارة الشرابية التعليمية أعمال الصيانة العام الدراسي الجديد رفاعة الطهطاوي
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