نرصد فرص منتخب مصر للطائرة في التأهل لكأس العالم وأولمبياد باريس

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة مواجهة الليلة أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي بطولة أفريقيا، وأمامه العديد من الأهداف يرغب في تحقيقها الأول الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب، وكذلك التتويج بالكأس والفوز بالميدالية الذهبية والحصول على البطولة الغائب عن الفراعنة.

وضرب المنتخب الوطني موعدًا مع نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي البطولة القارية التي تحتضنها مصر في الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وحقق منتخب الكاميرون مفاجأة كبرى بعدما أقصى منتخب تونس حامل اللقب من الدور ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 3/1، ويطيح بالمنتخب التونسي من دور الثمانية. ويحرمه من الوصول للمربع الذهبي لأمم إفريقيا لأول مرة منذ 2009.

وبذلك يفشل منتخب تونس في التأهل إلى كأس العالم 2025 بينما لا تزال حظوظه قائمة في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ونرصد في التقرير التالي نظام التأهل لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة:-

من المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية إلى كأس العالم 2025، حيث تتنافس منتخبات “مصر والكاميرون وليبيا والجزائر“ على ثلاث بطاقات مؤهلة إلى كأس العالم.

وفي حالة فوز المنتخب المصري على الكاميرون يتأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام بمشاركة 32 منتخب من بينهم ثلاثة منتخبات أفريقية.

بينما يأتي نظام التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 على النحو التالي:-

يشارك 12 منتخب في منافسات أولمبياد باريس 2024، وحتى الآن لم يحسم أي منتخب مقعده سوى منتخب فرنسا المستضيف للبطولة.

وسيم حسم ستة مقاعد جديدة بعد إقامة التصفيات في دولة اليابان خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل.

وتمتلك مصر فرصتين للتأهل إلى الأولمبياد، الأولى أثناء مشاركتها في التصفيات حيث تتواجد مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات “فنلندا، تونس، اليابان، صربيا، سلوفينيا، تركيا، وأمريكا“، وتقام منافسات المجموعة الثانية في طوكيو خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى أولمبياد باريس 2024، وفي حالة حصل المنتخب المصري على أحد المركزين الأول والثاني سيتأهل مباشرة.

الفرصة الثانية ستكون عن طريق التصنيف، حيث يشارك أحد منتخبات القارة الأفريقية في أولمبياد باريس عن طريق الكوتا القارية وسيتم اختيار أفضل منتخب صاحب أعلى تصنيف في يونيو 2024.

ويتواجد المنتخب التونسي في المركز الـ 18 وفقًا للتصنيف العالمي، بينما احتل المنتخب المصري المركز الـ 21 قبل نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وفي حال تقدم المنتخب المصري في مشوار بطولة الأمم الأفريقية سيكون لديه فرصة تخطي تونس ومن ثم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة.