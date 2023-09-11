محافظ الجيزة يُسلم 108 أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج.. صور

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 108أجهزة كهربائية، لـ40 فتاه مقبلة علي الزواج مقدمة من مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية، وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة علي قلوبهن.

وقدم المحافظ التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الشباب من خلال التوسع في المشروعات التنموية وبناء المدن الجديدة مستشهدًا بمستوى التطور فى البنية التحتية بالمحافظة وما تم تم انجازة بمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة تلك الخدمه التي كانت تغطي 12% فقط من المحافظة والان وصلت نسبه تغطية خدمه الصرف الصحي الي 60% من المحافظة ومع انتهاء مشروعات حياه كريمة ستصل الي نسبه 95% وهو ما يعكس مدى الجهد المبذول لتحسين حياة المواطنين.

وثمن المحافظ التعاون المثمر مع مؤسسة مصطفى وعلى امين الخيرية فى تقديم المساعدات لأبناء المحافظة مؤكداً على أن هذا العام فقط شهد ثلاث فعاليات بين المحافظة والمؤسسة استهدفت ذوى الهمم والفتيات المقبلات على الزواج مؤكداً الي ان هناك جهوداً كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رسالة إلى المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة.

ومن جانبهم، قدمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الجيزة ولمؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية لإستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيوا حياه كريمة.

وجاءت الفاعلية بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ وصفيه مصطفي امين رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية ومحمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .