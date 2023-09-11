‎"سنوات القرب من دوستويفسكى" يتصدر قائمة الاكثر مبيعًا فى معرض السويس للكتاب

تصدرت الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دستوفيسكي " الأكثر مبيعًا ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة المشاركة في معرض السويس للكتاب في دورته الأولى، والذي أقيم في الفترة من 26 أغسطس و استمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

"سنوات القرب من دستوفيسكي:اليوميات –القصة-الخطابات" من تأليف أبولليناريا سوسلوفا ومن ترجمة أنور إبراهيم، وفي المركز الثاني جاءت الطبعة العربية من كتاب "أهل التشريع و أهل التأويل" من تأليف زيجومنت باومان ومن ترجمة حجاج أبو جبر وفي المركز الثالث،الطبعة الثانية من كتاب "قلب الجزيرة العربية:سجل الأسفار و الاستكشاف من تأليف هاري سينت فيلبي ومن ترجمة صبري محمد حسن.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي،"ذكريات في الترجمة"،"الدر المثور في طبقات ربات الخدور"،"فلسفة البلاغة "،"تدبر الكبر"،"مصادر الطاقة غير التقليدية"،"الحق في الكسل" ،"الصعود العالمي للشعبوية"،"الأفريكانية"،"القوى العظمى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا،"أ"فريقيا في روسيا-روسيا في أفريقيا"،"علم النفس الاجتماعي:الأسس"،"ثمن عدم المساواة""،تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي" بجزئيه،"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"،"خطوات نحو أسس موحدة للنماذج و المناهج العلمية"،"اللوبي العربي"،"قصة كوريا،:فهم الكوريين وثقافاتهم"،"مدارات المجاز في الخطاب"،"الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"،"الاستشراق هيمنة مستمرة"،"مقدمة في التصوف المسيحي" و" الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

374193100_777704134363017_758150810624221473_n

374185984_777704114363019_1756517654422441141_n

374170816_777703617696402_259626071590068010_n