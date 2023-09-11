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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن الروسي: إحباط 144 عملا إرهابيا منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

يوري كوكوف
يوري كوكوف
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أعلن نائب سكرتير رئيس مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف،اليوم /الاثنين /، إحباط 144 عملا إرهابيا على منشآت مدنية وعسكرية روسية منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا. 

وقال كوكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن تفجير السيل الشمالي أحد أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها كييف ورعاتها الغربيين، مضيفا أن أوكرانيا والغرب ليست لديهما القدرة على تغيير الوضع بمحاور القتال لصالحهما، ولذلك يلجأن بشكل متكرر إلى الإرهاب المفتوح.

وأضاف أن موسكو دمرت منذ بدء العملية العسكرية آلاف المسيرات الأوكرانية التي حاولت استهداف البنية التحتية على الأراضي الروسية ومنعت عددا كبيرا من عمليات التخريب، لافتا إلى أن تصرفات الغرب تحولت إلى أفعال إرهابية وهو ما يتجلى الآن في أوكرانيا.
 

الغرب روسيا أوكرانيا
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