حر ورياح وأمطار.. طقس متقلب غدًا الثلاثاء والرطوبة تصل لـ90%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

وأوضحت الارصاد، أنه نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد غدا الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الاحمر وشمال الصعيد علي فترات متقطعة، وفرص امطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة و امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب لوجة البحرى ومدن القناة تتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 30 ، وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 29 درجة .