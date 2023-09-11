غدا.. مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش "طريق متسع لشخص واحد" لأسامة علام

يعقد مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، أمسية جديدة تحت عنوان " طريق متسع لشخص وحيد"، وذلك في السادسة من مساء غد الثلاثاء، بالحضور الفعلي وعبر تطبيق ويبكس أونلاين، وذلك بقاعة الأوديتوريوم.

“طريق متسع لشخص وحيد .. حكايات من 12 مدينة عجيبة”، مجموعة قصصية للكاتبة دكتور أسامة علام ، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويناقش المجموعة كل من: الناقد الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والمستشار الثقافي السابق لوزارة التنمية المحلية. الناقد دكتور أحمد المنزلاوي. الناقدة هالة الزقم ، ويدير الأمسية الكاتب منير عتيبة، مؤسس مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية.