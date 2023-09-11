بالصور.. محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج لدعمهن وتخفيف العبء عن كاهلهن، وذلك في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفجة وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج والتيسير عليهم.

حرص اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة ، المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.