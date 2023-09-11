بحضور وزيرة التضامن.. "مشوار الأمل" يستعرض نتائج المشروع لدعم السجينات معنويًا واقتصاديًا.. غدا

تطلق جمعية أطفال السجينات برئاسة نوال مصطفى الحفل الختامي«مشوار الأمل» لمشروع حياة جديدة 2 غدا الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 بحضور ورعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج بأحد فنادق القاهرة الكبرى فى تمام الحادية عشر صباحًا؛ وذلك لعرض نتائج المشروع الذي يعمل على تمكين السجينات السابقات إقتصاديا وإعادة دمجهن بالمجتمع.



ويأتي هذا الحفل الختامي في إطار الشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس منذ عام 2014 ، ويحضر لفيف من الشخصيات الهامة، ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين ورجال الإقتصاد و القانون.



ويشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، التي تبرز ثمار مشروع حياة جديدة، فيتم عرض فيلم قصير يركز على أهداف ونتائج المشروع، كما يقدم عرض حكي للسيدات المفرج عنهن يروين من خلاله رحلتهن قبل وخلال وبعد خروجهن من السجن، بالإضافة لقصص نجاحهن في تأسيس مشروعاتهن وكسب الرزق الحلال وتحقيق الحرية الاقتصادية لهن، إلى جانب تقديم كورال أطفال حياة جديدة فقرة غنائية، هي نتاج تدريبات مكثفة من قبل الجمعية لأطفال سجينات الفقر.



وجدير بالذكر أن «مشروع حياة جديدة 2» بدأ منذ عام 2020 ليكمل مشوار المرحلة الأولى من المشروع، والذي يهدف إلى تمكين السجينات الحاليات والسابقات اقتصادياً، بتدريبهن وتعليمهن حرف متميزة، والبدء في تشغيلهن في القطاع الخاص أو عمل مشروعات صغيرة لهن، لأنهن وبعد خروجهن من السجن يصطدمن بواقع مرير هو بقاء سبب دخولهن للسجن قائماً مع إضافة عامل خطير آخر وهو نبذ المجتمع لهن فلا يجدن طريق آخر غير الجريمة، لتكتمل حينها الدائرة المغلقة ويعدن مرة أخرى إلى الحبس.