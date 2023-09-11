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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد من جامعة شاريتيه الألمانية يزور مستشفى العباسية للصحة النفسية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أعلنت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، عن زيارة وفد من كلية الطب بجامعة شاريتيه ببرلين، بقيادة الأستاذ الدكتور مريم شولر، أستاذ الطب النفسي، إلى مستشفيات الأمانة، بهدف التعرف على تاريخ الطب النفسي في مصر وأساليب ممارسته.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن توسيع التعاون مع المؤسسات والجامعات والمراكز البحثية الدولية.

كما عُقِدت محاضرة حول تاريخ الطب النفسي وتأثير الثقافة على أساليب ممارسته قدمها الدكتور مودي ذكي. 

و تم تنظيم محاضرة تسلط الضوء على أهمية فهم الثقافة في تقديم خدمات الصحة النفسية للمرأة بواسطة الدكتورة سمر فؤاد. واختُتِمت الزيارة بجولة في أقسام التأهيل والداخلي وقسم الرجال مستشفى العباسية.

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أستاذ الطب النفسى الأمانة العامة للصحة النفسية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منن عبدالمقصود الصحة والسكان أمانة العامة للصحة النفسية
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