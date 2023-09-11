وفد من جامعة شاريتيه الألمانية يزور مستشفى العباسية للصحة النفسية

أعلنت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، عن زيارة وفد من كلية الطب بجامعة شاريتيه ببرلين، بقيادة الأستاذ الدكتور مريم شولر، أستاذ الطب النفسي، إلى مستشفيات الأمانة، بهدف التعرف على تاريخ الطب النفسي في مصر وأساليب ممارسته.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن توسيع التعاون مع المؤسسات والجامعات والمراكز البحثية الدولية.

كما عُقِدت محاضرة حول تاريخ الطب النفسي وتأثير الثقافة على أساليب ممارسته قدمها الدكتور مودي ذكي.

و تم تنظيم محاضرة تسلط الضوء على أهمية فهم الثقافة في تقديم خدمات الصحة النفسية للمرأة بواسطة الدكتورة سمر فؤاد. واختُتِمت الزيارة بجولة في أقسام التأهيل والداخلي وقسم الرجال مستشفى العباسية.

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