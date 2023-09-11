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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع نواتج التطهير ومخلفات التبطين على ترعة أبوعيسي بالمنيا

رفع نواتج التطهير
رفع نواتج التطهير ومخلفات التبطين على ترعة أبوعيسي بمطاي
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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية اليوم الاثنين  بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، مع تكثيف المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك رفع مخلفات أعمال التبطين ونواتج تطهير الترع والمجاري المائية، التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا السياق، أكد هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أنه يجري رفع مخلفات نواتج التبطين والتطهير من علي ترعة أبوعيسي بالطريق الرابط بين مطاي بني مزار، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، وكذلك رفع مخلفات التبطين والحشائش والأتربة ونواتج تطهير الترعة من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات، مشيراً إلي استمرار الأعمال علي ترعة الكوادي وعزبة الجلاء وبني عمار ونزلة أسعد، بطول الطريق حتى الانتهاء من رفع كافة نواتج التطهير والمخلفات على جانبي الطريق.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تراكمات القمامة رؤساء الوحدات المحلية رفع تراكمات القمامة والمخلفات مطاي
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