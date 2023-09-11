برامج تدريبية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الفرنسية بسوهاج

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه في إطار حرص الوزارة على تحفيز المعلمين لرفع كفاءتهم المهنية لتحقيق أعلى درجات التميز العلمي والتعليمي بمدارس المحافظة انطلقت اليوم بسوهاج فعاليات البرنامج التدريبي ترفل (TREFLE) لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي وموجهي اللغة الفرنسية على مستوى مدارس المحافظة والذى يعد أحد ثمار اتفاقية الشراكة المصرية الفرنسية في المجال التعليمى الموقعة في عام ٢٠٢٠ لدعم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتعليم اللغة الفرنسية كلغة إجبارية ثانيه ابتداء من الصف الأول الاعدادي والمقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأعوام الدراسية القادمة.

من جانبها أوضحت مرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بديوان المديرية أن التدريب الذي انطلق اليوم بحضور الأستاذ ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية، يستهدف رفع الكفاءة المهنية لعدد (١١٧) معلم لغة فرنسيه على مستوى المحافظة ويستمر على مدار ( ١٥ ) يوم وتم تقسيمهم على ثلاث قطاعات قطاع شمال ويضم معلمى إدارات طهطا وطما والمراغه و جهينه التعليمية، وقطاع وسط ويضم معلمى إدارات سوهاج واخميم، وقطاع جنوب ويضم معلمى إدارات المنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

وأشار عادل السيد موجه عام اللغة الفرنسية بالمديرية، إلى أن التدريب يتم من خلال الاستعانة بمدربين فرنسيين بالمعهد الثقافي الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية بالقاهرة لتأهيل عدد (١٠) مدربين من الموجهين بسوهاج كمرحلة أولى لنقل خبراتهم التدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية المستهدفين وعلى مستوى المحافظة خلال الأيام القادمة.