بالصور.. تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرية الصليبة بالمنيا

شاركت جمعية الاورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا، فى تركيب عدد (93) وصلة مياه شرب مجانية بقرية الصليبة فى محافظة المنيا، دعما للأسر الاولى بالرعاية والتى تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ف بيا إعلامي اليوم الاثنين على دور التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، منوهًا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الاورمان تستهدف الانتهاء من 4 الاف وصلة مياه خلال عام 2023، مؤكدا أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي

مشيدأ، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا تحت قيادة الأستاذ ياسر بخيت لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة المنيا، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

WhatsApp Image 2023-05-08 at 11.13.39 AM