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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يناير المقبل.. الونش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش وطبيب الزمالك
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يواصل محمود حمدي الونش، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

واقترب الونش، من العودة لتدريبات الزمالك الجماعية، بداية من أول يناير المقبل، وبدأ اللاعب مرحلة الجرى، ويؤدى التدريبات بشكل جيد.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره سيراميكا وديًا اليوم الإثنين، وذلك فى إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد، وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في  بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس  باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

 وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الإثنين الماضي، ويستعد للسفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

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