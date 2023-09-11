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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا مكانها في الاتحاد الأوروبي

وزيرة خارجية ألمانيا
وزيرة خارجية ألمانيا
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قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إنّ مكان أوكرانيا هو الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى دعم بلادها لخطوة انضمام كييف إلى التكتل، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

 وأضافت بيربوك، في بيان، لدى وصولها إلى كييف، اليوم الإثنين، أنّ بإمكان أوكرانيا الاعتماد علينا وعلى إدراكنا لتوسيع الاتحاد الأوروبي كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية. 

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن "أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع مُرشح. والآن نستعد لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، واصفة نتائج الإصلاح القضائي والتشريعات الإعلامية في أوكرانيا بأنها مثيرة للإعجاب بالفعل.

وزيرة الخارجية الألمانية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
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