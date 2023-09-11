إزالة 130 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إزالة 108 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة نفذتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية، في رصد وازالة كافة حالات التعديات داخل المراكز والقرى، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 62 حالة تعد بمركز بنى مزار بقري (صندفا ـ البهنسا - أبوجرج ـ بنى صامت) وبالأحياء الرئيسية بالمدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز مطاي وملوى وأبوقرقاص، نظمت الوحدات المحلية اليوم الاثنين حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف منها 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بناء مخالف بدون ترخيص بمركز مطاي حيث شملت الحملات حي غرب مدينة مطاى وقرى (منبال ـ أبوعزيزـ حلوة)، إلى جانب إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة بقرية دير البرشا بمركز ملوى و حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص.

كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا - سمالوط ـ العدوة ) ، 35 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 8 حالات تعد بقريتى ( تله - بنى محمد سلطان ) بمركز المنيا، و 22 حالة تعد بحى شمال المدينة وقرى ( قلوصنا ـ شوشة ـ طحا - العزيمة) بسمالوط، إلى جانب إزالة 5 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز العدوة ، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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