مقتل شاب بطعنة سكين في المرج

لقى شاب مصرعه بطعنة سكين فى مشاجرة بمنطقة المرج وتم ضبط المتهمين .

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة المرج بوجود قتيل مصاب بطعن سكين نطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "سعيد.أ"، بها طعنة سكين، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من تحديد مرتكبي الجريمة وباستهدافهم تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.