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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتخفيضات تصل الي 25%.. محافظ قنا يفتتح معرض أهلا مدارس

إفتتاح معرض اهلا
إفتتاح معرض اهلا بالمدارس بقنا
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افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، معرض أهلا مدارس بميدان الساعة بمدينة قنا والذي تنظمه الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين لتوفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد، رافقه  الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والعقيد تامر النجار مدير مباحث التموين، وأمير عبد السلام الشيخ رئيس الغرفة التجارية بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة 25% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، مؤكدا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام، مشيرا إلى أنه تم  تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيرا عليهم.

أشرف الداودى محافظ قنا الأدوات المدرسية الأدوات المكتبية الزي المدرسي الصناعات المحلية
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