الصليب الأحمر الكورية تقدم 112 ألف دولار دعما عاجلا للمغرب

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 12:30 م

قالت جمعية الصليب الأحمر الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها قررت تقديم دعم عاجل قدره 100 ألف فرانك سويسري (112 ألف دولار أمريكي) إلى المغرب، وتنظيم فعالية لجمع التبرعات في البلاد.

وأوضحت الجمعية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن التبرعات التي سيتم جمعها من خلال الجمعية الكورية عبر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والهلال الأحمر المغربي ستستخدم في أنشطة المساعدات الإنسانية.

يذكر أن زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب المناطق القريبة من مدينة مراكش التاريخية ب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص وفقا لوسائل الإعلام.

