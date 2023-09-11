زلزال بقوة 4.65 درجة قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 12:29 م

وقع زلزال بلغت شدته 4.65 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.

وقال القائم بأعمال المدير العام لمكتب المسح الجيولوجي والمناجم أجيث بريما - في تصريحات لموقع /فيرست نيوز/ الإخباري المحلي - إن الزلزال وقع على بعد حوالي 310 كيلومترات من مدينة "باتيكالوا"، مضيفا أن الحدث لا يمثل أي خطر على سريلانكا، ولا يوجد تهديد بحدوث موجات تسونامي.

