وقع زلزال بلغت شدته 4.65 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.
وقال القائم بأعمال المدير العام لمكتب المسح الجيولوجي والمناجم أجيث بريما - في تصريحات لموقع /فيرست نيوز/ الإخباري المحلي - إن الزلزال وقع على بعد حوالي 310 كيلومترات من مدينة "باتيكالوا"، مضيفا أن الحدث لا يمثل أي خطر على سريلانكا، ولا يوجد تهديد بحدوث موجات تسونامي.
العالم
زلزال بقوة 4.65 درجة قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا
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وقع زلزال بلغت شدته 4.65 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.
وقع زلزال بلغت شدته 4.65 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.