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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4.65 درجة قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا

زلزال
زلزال
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وقع زلزال بلغت شدته 4.65 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.
وقال القائم بأعمال المدير العام لمكتب المسح الجيولوجي والمناجم أجيث بريما - في تصريحات لموقع /فيرست نيوز/ الإخباري المحلي - إن الزلزال وقع على بعد حوالي 310 كيلومترات من مدينة "باتيكالوا"، مضيفا أن الحدث لا يمثل أي خطر على سريلانكا، ولا يوجد تهديد بحدوث موجات تسونامي.
 

زلزال سريلانكا
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