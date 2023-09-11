"الصحة" توضح تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تضع صحة المواطنين في أولوية القرارات التي تتخذها على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الحالية، موضحا أنه تم عمل مبادرات صحية كثيرة للمواطنين خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف متحدث وزارة الصحة خلال برنامج "صباح الورد" عبر فضائية “ten”، اليوم الاثنين، أنه تم اطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على الأورام خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلي أن الوزارة تعلن عن المبادرة بعد الاكتمال، والتشغيل الرسمي، مؤكدًا أن فكرة وضع حجر الأساس تم إلغائها تمامًا.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلي أن مبادرة الكشف المبكر عن الاورام تتضمن علاج أي شخص يعاني من أمراض أورام، بالمجان في الحال.