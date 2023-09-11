ضبط سائقين سرقا كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة فى السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سائقان لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة وإعادة المسروقات بالسلام .

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سائقان - مقيمان بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد ٢ كابل كهرباء - مطرقة - عتلة حديدية - منشار حدادى) وبمناقشتهمـا إعترفا بسرقتها من أعمدة الإنارة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بأسلوب "القطع" بقصد التصرف بها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.