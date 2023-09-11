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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائقين سرقا كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة فى السلام

كابلات _ صورة أرشيفية
كابلات _ صورة أرشيفية
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تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سائقان  لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة وإعادة المسروقات بالسلام .

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سائقان - مقيمان بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد ٢ كابل كهرباء - مطرقة - عتلة حديدية - منشار حدادى) وبمناقشتهمـا إعترفا بسرقتها من أعمدة الإنارة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم  بأسلوب "القطع" بقصد التصرف بها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائقان بسرقة كابلات كهربائية أعمدة الإنارة السلام
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