الأرصاد تكشف تأثير العاصفة دانيال على البلاد

كشفت هيئة الارصاد الجوية، اليوم الاثنين، أنه بعد أن وصلت العاصفة دانيال الأراضي الليبية أمس، تجه الآن إلى الحدود المصرية ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها الي غرب البلاد (السلوم -سيوة -مطروح- تصل إلى الإسكندرية مساء".

وأوضحت الأرصاد أنه تتأثر البلاد بسرعات الرياح ورمال مثارة علي مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

واشارت الارصاد الى أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما علي الأراضي المصرية.



